Aman dikkat! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahminleri yayınladı. Müdürlük tarafından aktarılan tahminlerde 28 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda, kuvvetli yağış beklenen illerdeki vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Türkiye'de sıcak havaların kendisini göstermesiyle birlikte montlarını gardıroplarına taşıyan vatandaşlar, şiddetli yağışların ardından yeniden montlarını sarılmıştı. İstanbul'da önceki gün etkisini gösteren şiddetli yağış, günlük hayatı zora sokmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahminlerine ilişkin raporu yayınladı. Rapora göre ülkemiz genelinde yeniden yağışlı hava etkisini gösterecek.
YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İŞTE KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI 28 İL
Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı.
Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi:
Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede azalırken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacak.
SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT
Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SURİYE'DEN TOZ GELİYOR
Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 26°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 10°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 32°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 26°C
Az bulutlu
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI 9°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Athletic Bilbao
|38
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30