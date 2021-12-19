Amasya'da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var
Amasya’da tur midibüsünün devrildiği kazada yaralıların olduğu bildirildi.
TÜRKİYE 19.12.2021, 18:02
Kaza, Amasya-Çorum yolu Çavuşköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 ABJ 427 plakalı tur midibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
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