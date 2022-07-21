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Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi

Amasya kirazına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

TÜRKİYE 21.07.2022, 17:10
Amasya kirazı coğrafi işaretle tescillendi

Valilik ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin girişimleri sonucu coğrafi işaretle tescillenen kirazın tanıtımı amacıyla Ziyaret Belediyesinde program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, turizm sektörünün konaklama tesisleri, yiyecek ve içecek işletmeleriyle bir bütün olduğunu, özellikle yabancı turistlerin gezdikleri şehirlerin kendine özgü tatlarına, geleneksel ürünlerine ve sanatsal faaliyetlerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Tescilli ürün sayısını 33'e çıktı

Amasya kirazıyla beraber tescilli ürün sayısını 12'ye çıkardıklarını ifade eden Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa ülkeleri, tarımsal ürünlerde kaliteli ve tescilli ürünleri genellikle tercih etmektedir. Bizler de getirisi yüksek bu meyvenin üretim alanlarını artırmak için son iki yılda Valiliğimiz koordinesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdaresi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DOKAP) yüzde 75 hibeyle desteklediği, toplam tutarı 894 bin lira olan projelerle, 176 üreticimize yaklaşık 40 bin adet kiraz fidanı desteği sağlayarak, yaklaşık 800 dekar kiraz bahçesi tesis ettik.

Bu noktadan sonra üreticilerimize düşen görev, Amasya'da kaliteli kiraz üretimini artırmak ve tarımsal üretimimize üst seviyede katkı sunmaktır. Bu düşüncelerle yeni coğrafi işaretli ürünümüzün Amasya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Coğrafi işaretli ürünlerine kirazın da eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Masatlı, tescilli ürün sayısını 33'e çıkararak Amasya mutfağı ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Amasya kirazının tescil belgesi, meyve üretim merkezi olarak bilinen Ziyaret beldesinin Belediye Başkanı Mehmet Uyanık'a verildi.

Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, kirazın tadına baktı.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

#Amasya #Kiraz
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