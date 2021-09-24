Amasya’da ağabeyi bıçakladı, sokakta kanlar içinde yere yığıldı

Amasya’nın merkez ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, 23 Eylül akşamı ailevi sorunları olduğu iddia edilen Taha Serdar O. (30) ve kız kardeşi Esra Tıngır (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Kazım O. (24), kardeşlerini ayırmak için araya girmek istedi.

Taha Serdar O., kardeşi Kazım O.’yu bacağından bıçakladı.

Kazım O., bıçaklanan yerini tutarak kanlar içinde kendisini dışarı attı.

KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sokakta sendeleyerek yürüyen Kazım O., yere yığıldı.

Kazım O.’nun yaralı halde sokakta yürüdüğü, bir yandan da ardında kan izleri bıraktığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazım O., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan Kazım O.’nun hayati tehlikesi olduğu belirlendi.

Taha Serdar O. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.