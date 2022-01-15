Amasya’da raylara düşen gencin ayağının üzerinden tren geçti
Demiryolu üzerinden yolun karşısına geçerken dengesini kaybeden futbolcu Eren Bulut’un ayağı, ray ile tren arasında sıkıştı. Bulut, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 15.01.2022, 09:36
Amasya’da akşam saatlerinde, Amasya İl Özel İdarespor kulübü futbolcusu Eren Bulut (15), demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü.
O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Eren Bulut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
MAKİNİST KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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