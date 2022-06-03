Amcasına fındık bahçesinde kurşun yağdırdı
Samsun'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcasına fındık bahçesinde tabanca ve tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.
TÜRKİYE 03.06.2022, 09:46
Samsun'un Salıpazarı ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (52) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen amcası M.T.'ye (64) fındık bahçesinde hayvan otlattığı sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı.
Olayda ağır yaralanan 3 çocuk babası M.T. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.T. ve olay sırasında yanında bulunan eşi F.T.(53) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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