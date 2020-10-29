Ameliyattan sonra corona olduğunu öğrendi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada “Salı gecesi sabaha karşı şiddetli karın ağrısı oldu. 21 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'da 42. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısına giderken hastaneden randevu aldık. Toplantının ardından saat 13.00'da kontrole gittik. MR çekildi, apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce covid 19 testi yapıldı. Negatif çıkınca, aynı gün akşam üzeri 16.00 sıralarında operasyon geçirdi. Yaklaşık 25 dakika süren operasyonla apandisti alındı” dedi.

İmamoğlu'nun ertesi gün 22 Ekim Perşembe sabah 08.00'da taburcu olup işinin başına döndüğünü anlatan Ongun “Perşembe günü Semtpati projesinin protokolünün imza törenine ve daha sonra bir TV programına katıldı. Cuma akşamı ateşi çıkınca, apandisit ameliyatından kaynaklanabileceğini düşünerek hastaneye gittik. Tekrar covid testi yapıldı. Pozitif çıktığını öğrendik ve tedavisine başlandı” diye konuştu.

ATEŞİ DÜŞTÜ

24 Ekim'den beri Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Damardan ilaç tedavisi uygulanan İmamoğlu'nun ateşinin de normale indiği belirtildi. Doktorlarının, 29 ve 30 Ekim'in önemli olduğunu söylediği, bu 2 günü de iyi geçirirse sağlık durumunun daha olumlu bir seyre gireceği yönünde bilgi verdiği kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu, dün, hastane odasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlamış, bu yıl Covid-19 nedeniyle alanlarda olamayacağını belirterek, “29 Ekim'de tam saat 19.23'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyalım. Bayramımızı yürekten kutlayalım ve kutlama için yaptığımız hazırlıkları birlikte izleyelim” demişti. Bayram videosunda İmamoğlu'nun bileğinde damar yolu açmak için takılan kit dikkat çekmişti.