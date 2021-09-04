Anadolu Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 04.09.2021, 11:55
İstanbul istikametine seyreden Abdül Hamit S. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, aynı istikamette giden Veysi D'nin kullandığı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Trafiğin aniden yavaşlaması nedeniyle 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 tır da kazaya karıştı.
Kazada, yolcu otobüslerinde bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.
İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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