Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 30.06.2022, 21:17
Bolu'da ise Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çaptı.
Aynı yönde ilerleyen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. Araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
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