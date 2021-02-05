Anadolu Yayıncılar Derneği “Alın size gerçek hesap…”
Anadolu Yayıncılar Derneği yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'a destek verdiklerini belirtti
TÜRKİYE 05.02.2021, 15:21 05.02.2021, 15:24
İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’un LGBT ve PKK yandaşlarına karşı yürütmüş olduğu mücadeleyi destekliyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğu açıklamaların arkasındayız. Sayın. Altun’un Sosyal medya hesaplarına milletimizin vermiş olduğu destek bazı troller tarafından sahte hesap olarak nitelendirilmektedir. Bu söylem milletimizin Sayın Altun’a verdiği desteği örtemez. Bu yaygarayı koparanlara söylüyoruz. O hesaplara inanmıyorlarsa işte biz Anadolu medyası olarak buradayız. 320 üyemiz adına Sayın Altun’a destek veriyoruz. Bu ülkeyi savunmaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla
Sinan Burhan
Anadolu Yayıncılar Derneği
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