Anadolu Yayıncılar Derneği “Alın size gerçek hesap…” 

İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’un LGBT ve PKK yandaşlarına karşı yürütmüş olduğu mücadeleyi destekliyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğu açıklamaların arkasındayız. Sayın. Altun’un Sosyal medya hesaplarına milletimizin vermiş olduğu destek bazı troller tarafından sahte hesap olarak nitelendirilmektedir. Bu söylem milletimizin Sayın Altun’a verdiği desteği örtemez. Bu yaygarayı koparanlara söylüyoruz. O hesaplara inanmıyorlarsa işte biz Anadolu medyası olarak buradayız. 320 üyemiz adına Sayın Altun’a destek veriyoruz. Bu ülkeyi savunmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla

Sinan Burhan

Anadolu Yayıncılar Derneği