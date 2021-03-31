Anayasa Mahkemesinden HDP kararı
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
TÜRKİYE 31.03.2021, 15:52
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye kapatma talep edilen iddianamesini inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü, dün, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunmuştu. Raportör usul eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istemişti.
AYM, RAPORTÖRÜN İADE TALEBİNİ ONAYLADI
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
SÜREÇ ŞİMDİ NASIL İŞLEYECEK?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine yeniden gönderecek. AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
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