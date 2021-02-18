Andırın'da okul servislerinde Kovid-19 denetimi

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik düzenli olarak denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Bektaşlı, Kumarlı ve Anacık mahallelerinde ekiplerin, servislerde Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlediği, bunun yanında araçların belgelerinin de incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin öğrencilerden araçlara biniş ve inişlerde dikkatli olmaları, özellikle emniyet kemerlerini takmaları yönünde bilgilendirme yaptığı ifade edildi.