Anıtkabir'i Ve Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarını Ziyaret Ettiler

Bahçeli ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bahçeli ve üyelerle kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Bahçeli, kırmızı karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, ziyaretin ardından başkanlık edeceği MYK ve MDK toplantısına katılmak için anıt mezardan ayrılarak parti genel merkezine geçti