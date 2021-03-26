Anıtkabir'i Ve Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarını Ziyaret Ettiler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A takımını belirlemek için yapacağı myk toplantısının öncesinde seçilen üyelerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
TÜRKİYE 26.03.2021, 17:24
Bahçeli ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Bahçeli ve üyelerle kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına da bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Bahçeli, kırmızı karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü.
Bahçeli, ziyaretin ardından başkanlık edeceği MYK ve MDK toplantısına katılmak için anıt mezardan ayrılarak parti genel merkezine geçti
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