Ankara barosu avukatlarının bulunduğu otelde yangın çıktı

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Otelde bulanan avukatlar panikle kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.