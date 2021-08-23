Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna yaptıklarıyla gündem olan zanlılar yakanlandı!
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaşan ve ardından gözaltına alınan 2 şahsın tutuklandığını bildirildi.
TÜRKİYE 23.08.2021, 05:32
Ankara'nın Mamak ilçesinde T.Y. ve erkek arkadaşı R.D, ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbettikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.
Görüntülerden sonra gözaltına alınına şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.
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