Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna yaptıklarıyla gündem olan zanlılar yakanlandı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde T.Y. ve erkek arkadaşı R.D, ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbettikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Görüntülerden sonra gözaltına alınına şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.