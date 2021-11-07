Ankara'da 2 kişinin öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde Sinan Bayat (70), emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi.

Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı.

DALGA GEÇTİ DİYE ATEŞ AÇTI

Çınar, dün akşam arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile Demirlibahçe Mahallesi'nde bir araya geldi.

İddiaya göre Acar ve Çakmak, Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti.

Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.

İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra kaçan Sinan Bayat, polis tarafından yakalandı.

Bayat, kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi.

Bunun üzerine iş yerine giden polis Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Sinan Bayat'ın polisteki ilk ifadesinde, Hicabi Çınar ile emlak işine girdiklerini, fakat kendisinin dolandırıldığını söyledi.

OTOPSİ YAPILDI

Bu nedenle Çınar'ı öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat'ın, Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak'ı ise kendisiyle bu konuda dalga geçtikleri gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Bayat'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, öldürülen Mürsel Acar ve Hicabi Çınar'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Sinan Bayat'ın arkadaşlarına ateş açtıktan sonra kaçma anı çevredeki taksi durağının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntüde Bayat'ın olaydan sonra hızla bölgeden uzaklaşması ile olayda yaralanan Erdoğan Çakmak'ın ise vücudunu kontrol etmesi yer aldı.