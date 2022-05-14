Ankara'da 5 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı
4 ilde oto hırsızlığı olayına karışan ve toplam 5 milyon 210 bin TL değerinde nakit para ile çek çalarak kayıplara karışan şüpheli, Ankara'da yakalandı.
TÜRKİYE 14.05.2022, 09:20
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Nisan ve 7 Nisan tarihlerinde Kartepe ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen otodan hırsızlık, yağma ve gasp olaylarına karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
5 milyon liralık nakit ve çek çaldı
Ekipler, 4 milyon 965 bin 744 TL değerinde 20 bin euroluk 81 adet çek, 3 bin TL nakit para ve tabanca çalan şahsın Ü.M. olduğunu tespit etti.
Ankara'da yakalandı
Yapılan operasyon neticesinde şahıs Ankara’da yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kocaeli’ye getirildi. Ü.M.’nin ayrıca üç ayrı ilde toplam 242 bin TL değerinde otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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