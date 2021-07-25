Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

YANGIN OTLUK BÖLGEDE ETKİLİ OLDU

Alev alan kısmın otluk bölgede olduğu, etrafında ise cam ağaçları bulunduğu gelen ilk bilgiler arasında yer alırken, 5-6 hektarlık bölgeyi kaplayan yangına müdahale ediliyor. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin güçlük yaşadığı belirtildi.

ATATÜRK TARAFINDAN HAZİNE'YE BAĞIŞLANDI

İlk adı "Orman Çiftliği" olan arazi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mülkü olan alan 1925 yılında kuruldu. 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine'ye başlayan çiftliğin adı 1 Nisan 1950'de yürürlüğe giren 5659 sayılı Kanun ile "Atatürk Orman Çiftliği" adını aldı.