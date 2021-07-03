Ankara'da bir atölyede tüp patladı: 3 yaralı
Ankara Siteler'de bir atölyede tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü. 3 kişinin yaralandığı patlamada, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
TÜRKİYE 03.07.2021, 12:09
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Tüp patlaması nedeni ile olduğu belirtilen patlama sonrasında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si hastaneye sevk edilirken, bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi.
Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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