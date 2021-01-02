Ankara'da bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.
TÜRKİYE 02.01.2021, 11:08 02.01.2021, 15:15
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.
Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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