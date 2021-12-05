Ankara'da bir kişi, hamile eşini kazayla kasığından vurdu
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini kasığından vurdu. Bir çocuk annesi 4 aylık hamile kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 05.12.2021, 20:31
Ankara'nın Çubuk ilçesi Meşeli Mahallesi’nde oturan M.E., evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak istedi.
4 AYLIK EŞİNİ KASIĞINDAN VURDU
Ancak M.E., tüfeğin bir anda kazayla ateş alması sonucu 1 çocuğunun annesi ve 4 aylık hamile eşi Kübra Eminoğlu (26) kasığından vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı kadın çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., Jandarma Karakoluna götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalenin ardından ileri tektik için Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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