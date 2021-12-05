Ankara'da bir kişi, hamile eşini kazayla kasığından vurdu

Ankara'nın Çubuk ilçesi Meşeli Mahallesi’nde oturan M.E., evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak istedi.

4 AYLIK EŞİNİ KASIĞINDAN VURDU

Ancak M.E., tüfeğin bir anda kazayla ateş alması sonucu 1 çocuğunun annesi ve 4 aylık hamile eşi Kübra Eminoğlu (26) kasığından vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı kadın çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., Jandarma Karakoluna götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalenin ardından ileri tektik için Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.