Ankara'da bir lokantaya silahlı saldırı
Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan zanlı yakalandı. Olayda 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 16.09.2021, 17:38
Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir lokantaya gelen Erhan T, husumetli olduğu öğrenilen Ahmet A. ile kardeşi Ali A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.
Ahmet A. başından ağır yaralandı, Ali A. ve lokantada çalışan bir garson isabet eden saçmaların etkisiyle hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan Erhan T, olay yerindeki güvenlik güçlerince silahıyla yakalandı.
Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Bu arada saldırı sırasında iş yerinde hasar oluştu.
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