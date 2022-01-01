Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'da bir EGO otobüsü, İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.

Devrilen otobüse, kendi şeridinde giden araçlar çarptı.

İlk belirlemelere göre yaralananlar olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.