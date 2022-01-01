Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralananlar olduğu öğrenildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜRKİYE 01.01.2022, 21:07 01.01.2022, 21:38
Ankara'da bir EGO otobüsü, İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.
Devrilen otobüse, kendi şeridinde giden araçlar çarptı.
İlk belirlemelere göre yaralananlar olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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