Ankara'da hamile kadın eşinin kurşunuyla bebeğini kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılık işiyle uğraşan Mehmet Uğur E.'nin, dün akşam evinde temizleyerek yerine koyduğu av tüfeği ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 4 aylık hamile eşi Kübra E.' nin kasığına isabet etti.

1 çocuk annesi aynı zamanda 4 aylık hamile olan Kübra E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE KARNINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI

Kübra E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Durumu ağırlaşan Kübra E.'nin karnında ölen bebek sezaryenle alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ÜZGÜNÜM' DEDİ

Mehmet Uğur E., tüfeğin yerine koyarken kazayla kendiliğinden ateş aldığını, çok üzgün olduğunu söyledi.