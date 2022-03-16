Ankara'da küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı
Hurda toplayan kadın, yanındaki küçük çocuğa bir iş yerinin önündeki elektrik süpürgesini çaldırdı.
TÜRKİYE 16.03.2022, 11:25 16.03.2022, 11:29
Ankara'nın Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Bosna Caddesi 84 numarada bulunan elektronik eşya satan bir iş yerinin önünde hırsızlık olayı yaşandı.
ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ ÇALDIRDI
İş yerinin önündeki elektrik süpürgesi, hurda toplayan bir kadının yanındaki küçük çocuk tarafından çalındı.
Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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