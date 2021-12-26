banner86

banner85

Ankara'da marketlere fahiş fiyat denetimi: 150 bin TL ceza kesildi

Polatlı ilçesinde döviz kurunun düşüşüne rağmen marketler fahiş fiyat uyguluyor. Zabıta ekiplerince marketlere yönelik başlatılan denetimde, 8 markete toplam 150 bin TL para cezası uygulandı.

TÜRKİYE 26.12.2021, 13:50
Ankara'da marketlere fahiş fiyat denetimi: 150 bin TL ceza kesildi

Döviz kurlarında yaşanan düşüşe rağmen, marketlerde fahiş fiyat uygulanmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlatılan çalışmada, zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştiriyor.

8 MARKETE 150 BİN TL PARA CEZASI

Zabıta ekiplerince gün boyunca süren denetimler kapsamında, faaliyet gösteren 60 market içerisinde fahiş fiyatlı ürün sattığı tespit edilen 8 adet zincir markete toplam 150 Bin TL idari para cezası kesildi.

Hız kesmeden devam edecek denetimler kapsamında uyarılan tüm marketlere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak daha ağır cezalara ilişkin bilgi verildi.

"DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN YÜZDE 20'YE YAKIN ARTIK TESPİT ETTİK"

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, “Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın talimatlarıyla ilçedeki tüm marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda yüzde 20’ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde yüzde 100’den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik.Bu marketlerin tamamına cezai işlem uygulandı.

"DENETİMLERİMİZ EN AĞIR CEZALARLA DEVAM EDECEK"

Denetimlerimiz hız kesmeden, daha ağır cezalarla devam edecek. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Polatlı Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın, her zaman karşısındayız” şeklinde konuştu.

#Ankara #fahiş fiyat
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 17 22
10. Aston Villa 18 22
11. Brentford 16 20
12. Crystal Palace 18 20
13. Brighton 16 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8