Ankara'da marketlere fahiş fiyat denetimi: 150 bin TL ceza kesildi

Döviz kurlarında yaşanan düşüşe rağmen, marketlerde fahiş fiyat uygulanmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlatılan çalışmada, zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştiriyor.

8 MARKETE 150 BİN TL PARA CEZASI

Zabıta ekiplerince gün boyunca süren denetimler kapsamında, faaliyet gösteren 60 market içerisinde fahiş fiyatlı ürün sattığı tespit edilen 8 adet zincir markete toplam 150 Bin TL idari para cezası kesildi.

Hız kesmeden devam edecek denetimler kapsamında uyarılan tüm marketlere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak daha ağır cezalara ilişkin bilgi verildi.

"DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN YÜZDE 20'YE YAKIN ARTIK TESPİT ETTİK"

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, “Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın talimatlarıyla ilçedeki tüm marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda yüzde 20’ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde yüzde 100’den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik.Bu marketlerin tamamına cezai işlem uygulandı.

"DENETİMLERİMİZ EN AĞIR CEZALARLA DEVAM EDECEK"

Denetimlerimiz hız kesmeden, daha ağır cezalarla devam edecek. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Polatlı Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın, her zaman karşısındayız” şeklinde konuştu.