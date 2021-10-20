Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama

Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında patlama gerçekleşti.

Patlama sonrası bölgede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: DOĞALGAZ VANASINDA PATLAMA YAŞANDI

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

MTA Genel Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.