Ankara'da planlı elektrik kesintisi
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Macun ile Yuğunpelit mahallelerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacak.
TÜRKİYE 13.08.2021, 20:23
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Pazar Macun ile Yoğunpelit mahallesine enerji verilemeyecek.
Macun Mahallesi'ndeki kesinti sabah 9.30 ile 12.00 saatleri arasında, Yoğunpelit Mahallesi'nde ise 13.30 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.
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