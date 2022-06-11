Ankara'da sel can aldı
Ankara Altındağ'da dere taşması sonucu sel sularına kapılan bir servis sürücüsünün cansız bedeni bulundu.
TÜRKİYE 11.06.2022, 19:31
Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Altındağ ilçesinde bulunan Tatlar Deresi'nin taşması sonucu bir servis sürücüsü sele kapıldı.
Cansız bedeni dere kenarında bulundu
Sürücünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı.
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