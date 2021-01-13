Ankara'da yağmur ve kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
TÜRKİYE 13.01.2021, 14:24
Sabah erken saatlerde başlayan yağmur Ankara'nın bazı kesimlerinde kara dönüştü.
Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.
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