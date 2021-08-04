Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın

Ankara Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının olduğu bölgeden yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangınla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Şahin, açıklamasında, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.