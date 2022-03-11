Ankara'daki şahıs, reddedildiği kızın sevgilisine silahlı saldırı düzenledi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Okan G. isimli şahıs, motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay Kılıç’ın kız arkadaşına arkadaşlık teklif etti.

Okan G., 5 ay önce teklifini reddeden genç kızı darbetti. Bunun üzerine öfkesi dinmeyen Okan G., Çağatay Kılıç'a saldırı düzenledi.

Okan G., yanındaki Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız araçla telefonda tehdit ettiği Kılıç’ın iş yerine geldi.

ARACIN CAMINDAN ATEŞ ETTİ

İş yerinde bir süre konuştuktan sonra şüpheliler araçlarına bindi. Ön koltukta oturan Muhammed K., pompalı tüfekle tamir atölyesinin önünde duran Çağatay Kılıç’a tek al ateş açtı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Çağatay K.'nin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında kaçan 4 şüpheliyi Çankaya'da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.