Ankara'daki taksici müşterisini darbetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ziya Oralay Caddesi üzerindeki evlerinden çıkan Muammer (32) ve Şeyma M. (25) çifti, çocukları Melis M. ile birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’ne gitmek için taksiye bindi.

Melis M., araç seyir halindeyken istifra edince arka koltuk kirlendi. Bunun üzerine çift, aracı durdurdu.

KOLTUĞU KİRLETTİ DİYE 150 LİRA İSTEDİ

Çift, koltuğu temizledikten sonra 25 liralık taksi ücretini ödeyip, yürüyerek yola devam etmek istedi. Ancak şoförün, koltuk kirlendiği gerekçesiyle temizletebilmek için 150 lira para istediği iddia edildi.

TAKSİCİ, CAM ŞİŞEYİ MÜŞTERİNİN KAFASINA VURDU

Muammer M., bu ücreti ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şoför, araçtaki cam parfüm şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu.

Taksi şoförü araya girmek isteyen kadını da tartakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde taksi şoförünün parfüm şişesiyle müşterisine vurması ve yaşanan arbede yer aldı.

3 DİKİŞ ATILDI

Yaralanan Muammer M., Hacettepe Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Başına 3 dikiş atılan ve darp raporu alan Muammer M., şikayetçi olacağını söyledi.

"BİR KUSMA İÇİN BUNU YAPMASI YANLIŞTI"

Muammer M., kızı istifra edince inmek istediklerini söyleyerek, "Taksi ücretini ödedim, arka koltuğu da sildik. Ancak şoför benden kusma parası olarak 150 lira istedi. Ben vermeyeceğimi söylediğim anda bana saldırdı. Tekme atmaya başlayınca ben de ona karşılık verdim. Bir süre sonra arabasının içerisindeki parfüm şişesini alarak benim kafama vurdu. Orada eşim ve kızım vardı ve çok korktular. Bir kusma için bunu yapması yanlıştı. Eşim zaten tartışmadan önce o kusulan yeri sildi, buna gerek yoktu." ifadelerini kullandı.



