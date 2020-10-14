Ankara Garı davasında cezalar onandı

İstinaf Mahkemesi Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada verilen cezaları onadı.

Sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'a, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 9 sanık ayrıca "öldürmeye teşebbüs"ten 10 bin 557’şer yıl hapis cezası almıştı.