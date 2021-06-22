Ankara'da FETÖ soruşturması: 11 gözaltı kararı
Ankara'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TÜRKİYE 22.06.2021, 10:11 22.06.2021, 12:01
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
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