Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 33 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde tarihi eser, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 12-18 Temmuz'da düzenledikleri operasyonlarda 20 milyon 476 bin makaron, 32 bin 913 elektronik ve muhtelif eşya, 11 bin 194 litre sahte alkollü içki, 2 bin 500 sahte etiket, 1245 kilogram kıyılmış tütün,

450 sahte bandrol, 300 paket elektronik sigara, 48 cep telefonu ve 6 tarihi eser sikke ele geçirdi.

Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.