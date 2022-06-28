Anne babasını darbeden şahsı, 14 yaşındaki kardeşi bıçakladı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, iddiaya göre ikinci evlilik yapmak isteyen Harun Kaçmaz(24), eşi Esra Kaçmaz (22) ile tartışmaya başladı.

Gündüz telefonda yaşanan tartışmanın ardından Harun Kaçmaz, gece vakti eve geldi.

Gece saat 23.00 sıralarında işten eve gelen Harun Kaçmaz, eşi ile kavga etmeye başlayınca babası Muzaffer Kaçmaz (50) ve annesi Emine Kaçmaz (41) araya girmeye çalıştı.

Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan annesi ve babasını darbetmeye başlayınca, devreye kardeşi A.K. (14) girdi.

Kaçmaz'a engel olmaya çalışan A.K.’nin çabaları sonuç vermedi.

Ekmek bıçağını göğsüne sapladı

A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. A.K. kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Kaçmaz yaşamını yitirdi.

Baba da gözaltına alındı

A.K., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, babası da gözaltına alındı.

Ailenin bir süre önce Van'dan geldiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.