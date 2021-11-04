Anne can verirken kızlarını kurtardı
3'üncü çocuğuna hamile olan anneye, yolun karşısına geçerken araba çarptı. Bebek arabasındaki 2 kızını ileri iten kadın arabanın altında kalarak hayatını kaybetti.
Batman'da kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Şengül'e, 72 BD 172 plakalı hafif ticari araç çarptı.
3. çocuğuna hamile olan 26 yaşındaki anne Şengül, aracın hızla geldiğini fark ederek bebek arabasında oturan 2 kızını ileriye itti.
ANNE, HAYATINI KAYBETTİ
Aracın altında kalan Şengül'ün hayatını kaybettiği bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Tehlike anında kızlarının hayatını kurtararak can veren annenin yakınları olay bölgesinde sinir krizi geçirdi.
Küçük kızlar Esma ve Gamze, olanlardan habersiz şekilde yol kenarında bekledi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı.
ÖNLEMLER ALINACAK
Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.
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