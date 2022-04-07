Anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Eskişehir’de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 07.04.2022, 15:29
Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Rahatsızlanan anne ve çocukları, saat 02.30 sıralarında çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı lik müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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