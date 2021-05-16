Anne ve oğlu, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
Giresun'da 88 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kadının vefatından 25 gün sonra oğlu da korona nedeniyle yaşamını yitirerek annesinin yanına gömüldü.
TÜRKİYE 16.05.2021, 22:47
Güce ilçesine bağlı Giyimli Mahallesi'nde oturan Ayşe Zor (88), 15 Nisan'da Kovid-19 teşhisi konularak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Ayşe Zor, 21 Nisan'da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
İlçede toprağa verilen anne Ayşe'nin oğlu Bilal Zor (64) da koronavirüse yakalanınca, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor, bu sabah hayatını kaybetti. İlçede kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor, annesinin yanına defnedildi.
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