Anneler gününde oğlu ve kocasından dayak yedi!
Bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan ise şikayetçi olmadı.
Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.
Feryat figan yardım istedi
Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara 'elini çek' diyerek bağırması da yer alıyor.
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