Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde duyanları üzen bir olay yaşandı. Annesinin emzirdiği 4 aylık bebek, nefessiz kalması sebebiyle yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 15.11.2021, 17:11
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Dolutepe Mahallesi'nde Baran Beşdağ'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇTI
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Baran bebek kurtarılamadı.
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