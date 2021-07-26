Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Adıyaman'da annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan Suriye uyruklu şahıs sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede, ailesinin şikayetçi olmaması sebebiyle serbest kaldı. Şahsın, ifadesinde bunalımda olduğunu söylediği öğrenildi.
Adıyaman'da önceki gece korku dolu dakikalar yaşandı. Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan Suriyeli şahıs, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu kimseye zarar vermeden kontrol altına alındı. Ailesinin şikayetçi olmadığı Suriyeli şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
POLİSİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ KURTARDI
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Suriyeli Yasir S., dün gece evinde annesi, eşi ve 5 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla, adrese gelen polislerin kapıyı kırmasıyla rehineler kurtarıldı, Yasir S. gözaltına alındı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Emniyette sorgulanan Yasir S., bunalıma girdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Annesi, eşi ve çocuklarının da şikayetçi olmadığı Yasir S., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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