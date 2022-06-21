Annesi içerideyken evi benzinle yakan şahıs tutuklandı

Edirne’de, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta annesi Saliha Birincibubar (60) ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz (43), 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla gelip tüm eşyalara döktü.

Annesi evdeyken evi ateşe veren Ünal Deniz, olay yerinden kaçtı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu

Birincibubar’ın vücudunda ikinci derece yanıkların oluştuğu belirlendi. Birincibubar, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

“Evi yaktım gidin söndürün” diyerek kaçtı

Polis, olayın ardından, "Evi yaktım, gidin söndürün." diyerek kaçan Ünal Deniz'i yakaladı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır, yok öyle bir şey." yanıtını verdi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal Deniz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.