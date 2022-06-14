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Annesini bıçaklayan kız tutuklandı

Annesinin kendisini dövmesini yediremeyen kız, eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı. Ağır yaralanan anne, sokağa çıkarak 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırdı.

TÜRKİYE 14.06.2022, 16:39
Annesini bıçaklayan kız tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Hamide G. isimli kadın ve kızı Esra G. arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Giderek alevlenen tartışmada, annesinin kendisini darbetmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini yaraladı.

Kızından kaçıp, kendini sokağa attı

Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı.

Esenyurt ta annesini bıçaklayan kız tutuklandı #1

Annenin durumu ağır

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Esra G. tutuklandı

Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Allah rızası için ambulans çağırın"

Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez, “Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. ‘Allah rızası için ambulans çağırın’ diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın ‘Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın’ diyordu.” dedi.

Esenyurt ta annesini bıçaklayan kız tutuklandı #2

#İstanbul #Esenyurt
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