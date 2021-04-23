Annesini öldürdü! Ceset başında uyurken yakalandı
Mersin'de annesi M.Y.'yi bıçaklayarak öldürüp, valiz içine koyan ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A., cesedin başında uyurken polis tarafından yakalandı.
TÜRKİYE 23.04.2021, 10:04
Dün ilçeye bağlı Deniz Mahallesi’ndeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, sitenin görevlisi merdiven dairesinde çalışırken, M.Y.'ye ait evin kapısının açık olduğunu fark etti.
POLİS, ZANLIYI CESEDİN BAŞINDA UYURKEN BULDU
Kapıdan içeriye bakınca koridorda etrafı kanlı valizi fark eden görevli, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, valizin içinde M.Y.'nin cesediyle karşılaşırken, oğlu M.A.'yı da uyurken buldu.
BİR ANLIK KIZGINLIKLA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Gözaltına alınan M.A., bir anlık kızgınlıkla annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alınan gözaltına alınan M.A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A.’nın, annesine geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi.
22°
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:40
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|34
|72
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|34
|66
|4. Trabzonspor
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Hatayspor
|34
|53
|7. Gaziantep FK
|34
|51
|8. Sivasspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Rizespor
|34
|42
|12. Antalyaspor
|35
|42
|13. Konyaspor
|34
|41
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Malatyaspor
|34
|37
|16. Kasımpaşa
|35
|37
|17. Başakşehir
|34
|36
|18. Kayserispor
|34
|35
|19. Erzurumspor
|35
|34
|20. Gençlerbirliği
|34
|32
|21. Denizlispor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|32
|55
|5. West Ham
|32
|55
|6. Tottenham
|33
|53
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|31
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|32
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|32
|34
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|32
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|32
|73
|2. Real Madrid
|32
|70
|3. Barcelona
|31
|68
|4. Sevilla
|32
|67
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Granada
|31
|42
|9. Osasuna
|32
|40
|10. Athletic Bilbao
|31
|38
|11. Levante
|32
|38
|12. Celta de Vigo
|32
|38
|13. Cádiz
|32
|36
|14. Valencia
|32
|35
|15. Getafe
|32
|31
|16. Deportivo Alaves
|32
|30
|17. Real Valladolid
|31
|28
|18. Huesca
|32
|27
|19. Elche
|32
|27
|20. Eibar
|32
|23
Günlük GazetelerTümü