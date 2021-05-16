Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı

Saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan'ın boğazını baltayla keserek öldürdü.

KARDEŞİNİ DE YARALADI

Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan'ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.