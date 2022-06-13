Annesini öldüren genç tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.U.'yu tüfekle karnından vurmuş, talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığınmıştı.
Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne A.U. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.