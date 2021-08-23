Annesini yemek masasında bıçaklayarak öldürdü!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yemek masasında kavga ettiği annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanırken, gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi.
Tuzla Mahallesi’ndeki bir evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Emre D. (30) ile annesi Gülten D. (61) arasında evde yemek yedikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ANNESİNİ 10 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre D., annesini 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Evden yükselen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten D.’yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
NEDEN ÖLDÜRDÜN SORUSUNA 'BİLMİYORUM' DİYE CEVAP VERDİ
Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusuna, "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi. Polis ekipleri tarafından ekip otosuna bildirilen Emre D. cezaevine götürülerek teslim edildi.
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