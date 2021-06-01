Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçmış!

Star TV ekranlarında Serap Ezgü tarafından sunulan "Gerçeğin Peşinde" adlı programda skandal bir konu ele alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden Hatice Daver isimli kadın, 18 yaşındaki kızının, oğlunun babası ve dini nikahlı eşi Uğur İ. ile kaçtığını iddia ederek, kızının bulunmasını talep etti. Stüdyodakiler, olayın aslının ortaya çıkmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Buna göre genç kızın, annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan 4 gün sonra evlendiği öğrenildi. Acı gerçeği duyan stüdyodakiler adeta buz kesti. Anne Daver ise gözyaşlarına hakim olamadı.

EV SICAK DİYE BALKONDA YATMAK İSTEDİ

Yaklaşık bir buçuk ay önce dini nikahlı eşi Uğur'un kendisini terk ettiğini dile getiren Daver, kızının da 6 gün önce evden ayrıldığını anlattı. Anne Hatice Daver konu ile ilgili verdiği bilgide, kızının gece yarısı kendisini uyandırarak, evin içerisinde sıcaktan uyuyamadığını ve balkonda yatmak istediğini, kendisinin de izin verdiğini söyledi.

"SABAH KALKTIĞIMDA BULAMADIM"

Sabah kalktığında kızını ne evin içine ne de balkondan görebildiğini aktaran anne Daver, başına gelenleri şu şekilde anlatmaya devam etti:

"Sabahleyin kalktığımda ne evin içerisinde ne de balkonda görebildim. Hemen karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Zaten evde bir tane telefonumuz var ve kızımla beraber kullanıyorduk. Yanına birkaç parça kıyafet ve kimliğini almış"

"KAÇTI MI, YOKSA KAÇIRILDI MI?"

"Kendisini çok merak ediyorum, kaçtı mı? Yoksa kaçırıldı mı? Bilemiyorum ve hayatından endişe duyuyorum." Bir an önce evimize dönmesini istiyorum. En azından telefon açıp 'Anne ben iyiyim, beni merak etme' ya da 'beni arama' demesini istiyorum"

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

18 yaşındaki Gülbahar'ın muz serası ustası 35 yaşındaki Uğur İ. ile birlikte kaçtığı ve kısa sürede evlendiği ortaya çıktı. Canlı yayında haberi alan anne ise gözyaşlarına boğuldu.

18 YAŞINI BİTİRİNCE EVLENMİŞLER

Annesi Hatice Daver'in daha önceki eşlerinden olan kardeşleri ve dini nikahlı eşi Uğur'la ayni evde beş yıldır birlikte yaşayan Gülbahar'ın, 17 Mayıs tarihinde 18 yaşını bitirdiği belirtildi.

Gülbahar'ın 3 ay önce evi terk eden annesinin dini nikâhlı eşi Uğurla birlikte 18 yaşına adım attıktan sadece 4 gün sonra yani 22 Mayıs'ta da evlendiği anlaşıldı.

"SIK SIK ŞAKALAŞIYORLARDI AMA İHTİMAL VERMEDİM"

Nevşehirli olan ve çalışmak için 6 yıl önce Anamur'a yerleşen Anne Hatice Daver, günlük işlerde çalıştığını sabah gidip akşam döndüğünü kızı Gülbahar ve Uğur'un evde kaldığını belirterek 'Sık sık aralarında şakalaşıyorlardı, kızım kendisine abi diyordu, olamaz diyordum. Uğur son tartışmamızda terk etmişti" dedi.